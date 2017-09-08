Пока у Савченко собирают по местным бюджетам деньги на николаевский аэропорт, Кабмин уже выделил полмиллиарда на одесский

В нынешнем году Одесский аэропорт на реконструкцию получит 500 миллионов гривен.

Соответствующее решение о выделении средств в рамках Госпрограммы развития аэропортов до 2023 года принято на заседании правительства 6 сентября, пишет «Думская» ссылаясь на нардепа Алексея Гончаренко.

В 2018 году в рамках госпрограммы Одесский аэропорт должен получить 1 миллиард 170 миллионов гривен.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook сообщил, что деньги, выделенные Кабмином, будут направлены на строительство взлетно-посадочной полосы.

Отметим, что на восстановление николаевского аэропорта немалые суммы денег выделяют на своих сессиях районные советы. Уже собрано около 12,5 миллионов гривен. Ранее Николаевский областной совет при перераспределении свободных остатков добавил в статут коммунального предприятия 50 миллионов гривен.

Уже 6 сентября в Николаевской ОГА обратились к Николаевскому горсовету выделить из городского бюджета 50 миллионов субвенции на аэропорт.

В то же время стоит напомнить, что накануне Николаевскую область с рабочим визитом посетил глава Кабмина Владимир Гройсман. При этом николаевский аэропорт ему не показывали.