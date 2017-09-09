Экс-глава Николаевского облсовета возглавил группу аграрных компаний «ПАЕК»

Владимир Луста Генеральным директором группы компаний «ПАЕК» стал Владимир Луста – бывший глава и действующий депутат Николаевского областного совета.

Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, на собрании учредителей был избран наблюдательный совет группы компаний «ПАЕК», председателем которого определили Юрия Кормышкина – коллеги Лусты по фракции «Наш край» в облсовете.

Как известно, «Південна аграрно-експортна компанія» занимается широкой деятельностью от выращивания зерновых до перевозки грузов. Всего в распоряжении этого агрохолдинга около 59 тысяч гектаров.