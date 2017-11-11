Николаевский ДК «Молодежный» собираются отреставрировать за 90 миллионов гривен до 2020 года

До 2020 года николаевский дворец культуры «Молодежный» отреставрируют более чем за 90 миллионов гривен.

Об этом пишет сайт Наші Гроші.

Николаевский городской дворец культуры «Молодежный» 6 ноября по результатам тендера заказал у ЧАО «Строительная компания «Житлопромбуд-8» реконструкцию за 90,04 миллиона гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро». Отмечается, что дворец культуры реконструируют до конца 2020 года. А гарантийный срок ремонта составляет десять лет.

«Во время аукциона победитель снизил цену на три процента, поэтому окончательные цены несколько ниже. Цена сделки – 93,28 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по итоговой ведомости ресурсов первоначального предложения, цены общестроительных материалов ниже рыночных и других тендеров.

Например, цифровой микшерный пульт Allen Heath GLD-080 купят за 56 тысяч гривен, тогда как на рынке его цены начинаются от 143 тысяч гривен. Также приводится в пример закупка смеси Ceresit CT 190, которую заказали по 3,1 гривны за килограмм, что вдвое дешевле рыночной цены.

Помимо этого, на заработную плату пойдет 15,21 миллиона гривен, что составляет 17% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще два процента – 2,07 миллиона гривен.

Отметим, что в тендере принимало участие ООО «Житлорембуд-Ника» с ценой ниже на 1517 гривен. Однако их предложение отклонили из-за расчета работ по обустройству монолитного бетона по старым госстандартам.

«Компания «Житлопромбуд-8» принадлежит Григорию Стерпулу (81%), Александру Стерпулу (10%), а также Елене Авдеевой (8%). Григорий Стерпул известен как бизнес-партнер президента региональной Торгово-промышленной палаты Николаевской области Игоря Катвалюка, который ранее был заместителем председателя Николаевской ОГА. Катвалюк и Стерпул еще в 2006 году учредили ООО «Полимайстер»», – отмечается в сообщении.

Всего с 2008 года победитель выиграл тендеров на 438,95 миллиона гривен, из которых на 156,98 миллиона гривен – у Управления капитального строительства Николаевской ОГА.

Напомним, что ООО «Житлопромбуд-8» занималось ремонтными работами в Богдановке, где компания проводила реконструкцию школы за 30 миллионов гривен. После ремонта там возникла угроза чрезвычайной ситуации: на стенах появились трещины, а полы пришли в негодность.