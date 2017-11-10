Департамент ЖКХ Николаева, несмотря на данные ему 4 миллиона гривен, не будет в этом году достраивать фонтан в «Сердце города»

Несмотря на то, что в августе 2017 года исполком Николаевского городского совета выделил Департаменту ЖКХ 4 миллиона гривен на окончание строительства фонтана в Манганариевском сквере (сквер «Сердце города»), Департамент не стал этого делать, и деньги останутся не использованными.

Напомним, что тогда, в августе 2017 года, директор Департамента ЖХК Андрей Палько сам говорил, что было решено «довести до ума» недостроенный парк – запустить туалеты и свето-музыкальный фонтан.

- Там есть чаша, нужно провести ее реконструкцию. Обустроить там оборудование насосное, выполнить ремонты помещений, находящихся под чашей, ну и закончить его внешний вид, - заявлял тогда Палько.

Сегодня же в комментарии «Преступности.НЕТ» в Департаменте ЖКХ говорят, что это оказалось невозможным.

«Департамент ЖКХ не сможет провести тендер, с предметом закупки «реконструкция фонтана и подсобных помещений», в связи с тем, что фонтан и туалеты не являются отдельными строениями, а входят в состав недостроенного объекта «Сквер Мангариевский (Пролетарский)». Для того, чтобы реализовать решения исполкома, необходимо заказать корректировку проекта реконструкции сквера. Департамент ЖКХ уже нашел проектную организацию, которая готова выполнить изыскательские работы и корректировку проекта. Для дальнейшей работы был получен отказ автора проекта Дробота В.В от авторских прав», - сообщили в департаменте.

Однако, как там уточнили, из-за отсутствия полного пакета документов по реконструкции сквер, а это первоначальной проектной документации, смет, актов выполненных работ, которые в 2014 году изъяло Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, заключить договор на проектирование, а затем выполнение работ пока, рапортуют в департаменте, невозможно.

«Обращения городских властей о возврате документов в связи с необходимостью их корректировки для завершения строительства объекта до настоящего времени остаются без ответа. Если документы не будут возвращены, необходимо будет провести инвентаризацию, с привлечением эксперта и денежную оценку выполненных работ, а затем выполнить проект достройки объекта», - отметили в ведомстве.

Таким образом Департамент ЖКХ уже внес предложение на очередную сессию горсовета с тем, что вернуть эти 4 миллиона гривен обратно.

«При выделении необходимой суммы в 2018 году на завершение строительства «Сердца города» можно будет ввести в эксплуатацию весь объект», - резюмировали в николаевском Департаменте ЖКХ.

Напомним, как ранее сообщалось, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета, изготовив еще в 2015 году проект капитального ремонта сквера «Комсомольский» возле Яхт-клуба, и проведя торги на выполнение работ, так за 2 года и не отремонтировал парк.