На Николаевщине наибольшие суммы в бюджет обеспечивают предприятия аграрного сектора

В январе-октябре 2017 года органы ГФС в Николаевской области мобилизовали в государственный бюджет свыше 3 миллиардов гривен налогов и сборов, что почти на 1 миллиард больше, чем в январе-октябре 2016 года. Весомые поступления в государственную казну обеспечили предприятия сельскохозяйственной отрасли – 842 миллиона гривен (30% от общеобластного объема).

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Роман Криль, передает пресс-служба ведомства.

Перерабатывающая промышленность направила в государственный бюджет свыше 300 миллионов гривен (11%), оптовая и розничная торговля – 287 миллионов гривен (10%), предприятия транспорта, складского хозяйства и связи – 282 миллионов (10%).

«По словам Романа Криля… в отраслевой структуре экономики региона ведущие позиции занимают сельскохозяйственные и промышленные предприятия, которые обеспечивают производство и реализацию конкурентоспособной продукции и создают новые рабочие места, что способствует увеличению налоговых платежей в бюджет. Эффективная работа органов ГФС в Николаевской области относительно усиления мер по детенизации экономики, применению эффективных методов администрирования налоговых платежей, ликвидации «теневых» схем и улучшению сервисного обслуживания бизнеса положительно влияет на динамику увеличения доходной части бюджета», - также сообщили в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что после профилактических мероприятий поступления акцизного налога в бюджет Николаевщины увеличились в два раза.