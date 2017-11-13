Для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен

Благодаря принятию пенсионной реформы в Украине повысили пенсии более чем для 10 млн человек, но для 40% пенсионеров повышение составило меньше 200 гривен.

Об этом сообщили агентству УНН в Пенсионном фонде.

Ведомство подтвердило, что после перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны.

Повышение выглядит следующим образом:

- до 200 грн - 4 794,8 тыс. человек; - от 200,01 до 300 грн - 839,8 тыс. человек; - от 300,01 до 400 грн - 670,2 тыс. человек; - от 400,01 до 500 грн - 559,8 тыс. человек; - от 500,01 до 1000 грн - 1 291,6 тыс. человек; - от 1 000,01 до 2000 грн - 1 332,0 тыс. человек; - от 2 000,01 до 4500 грн - 651,9 тыс. человек; - более 5000 грн - 98,8 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября текущего года на учете в органах ПФУ находится 11 766 808 пенсионеров.

Общая потребность в средствах на обеспечение в ноябре 2017 года выплаты пенсий с учетом проведенных перерасчетов в связи с вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" составляет на уровне 30,1 млрд грн, из которых 6,5 млрд грн - на выплату доначисленных сумм в результате указанных перерасчетов.

Напомним, что повышение пенсий состоялось в рамках пенсионной реформы, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодное постепенное повышение до 35 лет до 2028 года.