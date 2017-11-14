Николаевский областной госпиталь ветеранов войны купил рентген за 4 миллиона гривен

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Николаевский областной клинический госпиталь инвалидов войны благодаря купил визуализационное оборудование для нужд медицины, стоматологии и ветеринарной медицины (рентген на три рабочих места) за 4 миллиона 28 тысяч 450 гривен.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте публичных закупок «Prozorro».

Аукцион начался 17 октября и в нем взяли участие две компании – ООО «Здраво» и ООО «Медтехника-XIX». По результатам конкурса 9 ноября был заключен договор на закупку вышеуказанного медоборудования с ООО «Здраво» на сумму 4 миллиона 28 тысяч 450 гривен.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ООО «Здраво» зарегистрировано в Киеве в октябре 2006 года и фирмой руководит Валерий Лось.

Тарас Леонтян

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