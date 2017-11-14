«Только при условии софинансирования – 30 на 70»: первый вице-мэр Николаева о капремонте Варваровского моста за счет Госбюджета

Андрей Дадиверин Получение средств на капитальный ремонт Варваровского моста из Государственного бюджета Украины возможно только при условии софинансирования работ из бюджета города Николаева.

Об этом во вторник, 14 ноября, во время отчета заявил первый заместитель городского головы Николаева Андрей Дадиверин, который присутствовал накануне на совещании николаевских народных депутатов с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, передает корреспондент «Преступности.НЕТ»

По словам вице-мэра, на этой встрече прозвучало, что для капитального ремонта Варваровского моста необходимо 143 миллиона гривен, плюс 5 миллионов гривен - на изготовление проектно-сметной документации. Результатом общения стала предварительная договоренность о выделении денег из Госбюджта но только при условии софинансирования работ из местного бюджета.

- Это возможно только при условии софинансирования – 30% на 70% (из Госбюджета - ПН), - заявил Дадиверин.

Получается, что городу необходимо будет найти около 45 миллионов гривен на капремонт моста. Как отметил Дадиверин, Омелян выразил готовность помогать с выполнением соответствующих работ.

Напомним, народный депутат Артем Ильюк направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, предложение предусмотреть в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год отдельную субвенцию из Госбюджета в размере 143 миллионов гривен на капитальный ремонт Варваровского моста.