Коммунальные предприятия Николаева уменьшили свои убытки почти наполовину

В Николаеве 11 коммунальных предприятий за 9 месяцев 2017 года уменьшили свои убытки на 47%, но остаются убыточными.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В среду, 15 ноября, в мэрии состоялось заседание городской рабочей группы по анализу причин бесприбыльной деятельности субъектов хозяйствования, посвященное коммунальным предприятиям. Директор департамента экономического развития городского совета Татьяна Шуличенко сообщила, что хозяйственную деятельность в 2017 году вели 33 предприятия коммунальной формы собственности. При этом она отметила, что 11 коммунальных предприятий получили убыток в общем объеме 20 миллионов гривен.

- Убыток получили 11 из этих предприятий, общий убыток всех коммунальных предприятий по сравнению с прошлым годом уменьшился на 47%. Прибыльными по результатам деятельности за 9 месяцев текущего года стали 22 предприятия. Общая сумма чистого дохода от реализованной продукции (товаров, работ, услуг) составляет 424 миллиона гривен. Из общего количества предприятий 21 предприятие сработало с чистым финансовым результатом в общем объеме 9 миллионов 487 тысяч гривен, среди которых большая доля принадлежит ЖКП «Південь», КП «ЭЛУ автодорог», КП «Николаевкоммунтранс», КП «Хозрасчетный участок механизации строительства», - рассказала Татьяна Шуличенко.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявил, что на Николаевщине увеличилось количество махинаций с бюджетными средствами.