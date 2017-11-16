В Николаеве изъяли 75 тысяч литров топлива незаконного производства на 2 миллиона гривен

Государственная фискальная служба в Николаевской области разоблачила преступную схему хранения и сбыта незаконно изготовленного дизельного топлива на сумму свыше 2 миллиона гривен в Ингульском районе города Николаева.

Об этом сообщил и.о. головы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Криль, передает пресс-служба ведомства.

- Государственная фискальная служба Николаевщины в рамках операции «Акциз-2017» продолжает осуществлять рейды по выявлению фактов незаконной торговли подакцизными товарами. Очередной раз нам удалось прекратить противоправную деятельность АЗС в Ингулськом районе Николаева и изъять 75 тонн дизельного топлива на сумму больше 2 миллионов гривен. Понятно, что его качество не отвечало стандартам, а владельцы заправки не придерживались необходимых требований безопасности. Таким образом, этот объект представлял угрозу для жителей Николаева и гостей города, - отметил Роман Криль.

По его словам, по сосотоянию на сегодня, досудебное расследование этого дела находится на стадии завершения и скоро она будет направлено в суд.

- Лица, которые создают подобную теневую сеть торговли топливом, наносят убытки государству, местной общине, а следовательно и всем гражданам. Поэтому факт разоблачения таких махинаторов - это шаг к новому лучшему качеству жизни людей, ведь теневая экономика отнимает у государства возможность исполнять свои социальные обязанности, а эффективная борьба с ней увеличивает шансы на модернизацию и развитие страны, - убежден Роман Криль.

Напомним, что Николаевская ГФС «прикрыла» незаконную автозаправку во дворе частного дома, было изъято 5 тысяч литров дизтоплива.

Ранее сообщалось, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве таможенники и налоговики изъяли 3,5 тонны топлива на незаконной заправке