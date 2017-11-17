Семь депутатов Николаевского горсовета задекларировали, что у них нет жилья – один их них даже «живет в офисе»

Владимир Евтушенко Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Владимир Евтушенко заявил, что живет в офисе.

Журналисты организации «Чесно» поинтересовались у Евтушенко, почему у него в декларации нет недвижимости и автомобилей.

- У меня нет жилья, поэтому я не задекларировал. Проживаю в офисе. Я написал в декларации, что продал квартиру на погашение кредита, - сообщил Владимир Евтушенко.

Он является владельцем ООО «Глобус-плюс», председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли. Евтушенко ежемесячно получает 14 тысяч 746 гривен дохода от предприятия. Также кроме заработной платы депутат получает пенсию и финансовую помощь. Совокупный доход составляет 208 тысяч 617 гривен. В декларации указано, что депутат должен 1,5 миллиона гривен.

- Я занимал деньги на строительный бизнес, - уточнил он.

Также журналисты сообщают, что своего жилья не имеют депутаты от «Самопомощи» Светлана Таранова, Вячеслав Апанасенко, депутаты от «Нашего края» Вячеслав Карцев и Олег Грипас и представители «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев и Светлана Кучкарова.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевского депутата Ентина признали виновным за несвоевременную подачу декларации о доходах, но не оштрафовали.