Одесский суд отпустил под залог директора летнего лагеря «Виктория», на пожаре в котором погибло трое детей

Приморский районный суд города Одессы отпустил под залог в 128 тысяч гривен Петроса Саркисяна директора детского лагеря «Виктория», на пожаре в котором погибло трое детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Мустафа Наейм.

«Час от часу не легче. На фото - решение суда об освобождении директора одесского лагеря Виктория, где в сентябре этого года во время пожара погибло трое детей. Если вы помните, в рамках расследования трагедии были задержаны и арестованы воспитательница Наталья Янчик, которую хотели сделать виновной, и директора лагеря - Петроса Саркисяна. (Наталью я взял на поруки, она добросовестно ходит на все допросы и выполняет требования следователей.)», - напомнил нардеп.

При этом он сообщил, что три дня назад было судебное заседание по продлению меры пресечения директору лагеря Петросу Саркисяну.

«Тем временем, три дня назад прокуроры обратились в суд с требованием продлить директору срок содержания под стражей еще на два месяца. Причем безальтернативно, поскольку инкриминируемое директору лагеря преступление предусматривает только арест. Следственный судья Приморского района г. Одессы Попревич В.М. решила иначе - она отпустил господина Саркисяна под залог в размере 128 тысяч гривен», - написал нардеп.

По словам нардепа, именно Саркисян отвечал за состояние пожарной безопасности.

«Директор лагеря непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности введенного ему лагеря. В частности, согласно материалам дела, во время проверки лагеря работниками ДСНС, директор лагеря был непосредственным и единственным должностям лицом, которое обладало всей информацией о пожарной безопасности лагеря, было ознакомлено с нормами и требования закона и имело все полномочия привести состояние лагеря в соответствие с требованиями закона. Насколько мне известно, следователи местной прокуратуры в шоке от этого решения, поскольку уверены, что суд не принял во внимание их аргументы и не учел, что господин Саркисян может повлиять на ход следствия или сам стать объектам влияния со стороны чиновников одесской администрации. (Не говоря уже о том, что директор может банально скрыться следствия)», - написал нардеп.

Напомним, пожар в лагере «Виктория» возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. Спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей, еще двое были госпитализированы, одна девочка пропала. Позже на месте пожара нашли останки еще одного человека.