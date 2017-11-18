Tesla представила свой «умный» электрогрузовик и спорткар, разгоняющийся до сотни за две секунды

Американская компания Tesla Motors презентовала прототипы своего первого электрического грузовика под названием Tesla Semi Truck и легкового автомобиля Tesla Roadster.

Об этом сообщает «Сноб».

Грузовик сможет проехать на одной зарядке 804,5 километра при полной загрузке и на максимальной скорости. Глава Tesla Илон Маск отметил, что длина многих грузовых маршрутов составляет 338 километров, так что водители грузовиков Tesla смогут доехать до пункта назначения и вернуться без остановок на дозаправку. Всего машина рассчитана на перевозку 36 тонн груза.

После получаса зарядки на электростанции грузовик может проехать 643,6 километра пути. Без груза автомобиль разгоняется до 96 километров в час за пять секунд. При максимальной загрузке, которая разрешена на американских автомагистралях, - 36 тонн, грузовик может достичь скорости в 96 километров в час за 20 секунд.

В кабине есть сидение только для водителя. Оно установлено посередине. Справа и слева от него находятся сенсорные мониторы с основными показателями. Они же показывают ситуацию на дороге. Установленная полуавтономная система позволяет держать автомобиль в своей полосе, переходить на другие полосы и менять автострады без участия человека в управлении.

Tesla планирует начать серийное производство таких фур в 2019 году. В компании подсчитали, что услуги дизельных грузовиков обходятся примерно в 1,51 доллара на милю, тогда как услуги Tesla будут стоить 0,85 доллара. Стоимость машины пока не назвали.

Tesla также представила спорткар с откидывающейся прозрачной крышей. Автомобиль разгоняется почти до 100 километров в час за 1,9 секунды. На одной подзарядке эта машина может проехать до тысячи километров. Ее максимальная скорость достигает 400 километров в час. В автомобиле есть места для четырех пассажиров. Продажи Tesla Roadster планируют начать в 2020 году, ее стоимость будет начинаться от 200 тысяч долларов.

Напомним, что Илон Маск предложил использовать космическую ракету для перелетов по Земле.