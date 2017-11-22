Исполком Николаевского горсовета поддержал проект бюджета города на 2018 год

В среду, 22 ноября, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета на внеочередном заседании утвердили проект бюджета Николаева на 2018 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Исполком утвердил бюджет Николаева на 2018 год в размере почти четыре миллиарда гривен.

«Доходы городского бюджета в сумме 3 миллиарда 913 миллионов 629 тысяч 98 гривен, в том числе доходы общего фонда городского бюджета - 3 миллиарда 852 миллиона 517 тысяч 50 гривен, доходы специального фонда городского бюджета - 61 миллион 112 тысяч гривен, в том числе бюджет развития - 6,5 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

В резервный фонд городского бюджета утвердили 2,5 миллиона гривен, а граничный объем предоставления местных гарантий составил 641 миллион 441 тысяча 460 гривен.

В ходе заседания члены исполкома предварительно рассмотрели проекты Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами, Департамента энергосбережения и внедрения инновационных технологий, Управления образования, Департамента труда и соцзащиты населения, Управления по делам физической культуры и спорта, Департамента экономического развития и Департамента финансов.

В конечном итоге было принято решение утвердить и вынести на следующую сессию Николаевского городского совета проект решения о бюджете Николаева на 2018 год.