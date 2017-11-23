«Для себя и товарищей»: полиция задержала двух николаевцев, которые изготавливали и продавали опий

Сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с полицейскими Корабельного района ГУНП в Николаевской области, под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали двух николаевцев, которые продавали наркотики в городе.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 48-ми и 30-летнего мужчин 10 миллилитров ацетилированного опия, 70 грамм каннабиса, шприцы с остатками наркотических средств и другие принадлежности для изготовления опия. Также у них нашли чек пополнения банковского карточного счета на покупку прекурсоров и деньги. Изъятое направили на экспертизу.

Выяснилось, что наркоторговцы ранее имели проблемы с законом. По их словам, опий они делали для собственного употребления и распространяли только среди своих близких «товарищей».

Сейчас следователи Корабельного отдела полиции проводят расследование по уголовному производству, начатом по признакам части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Херсоне у супругов изъяли наркотиков на 65 тысяч гривен: с клиентами они договаривались в соцсетях.