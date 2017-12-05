Дом моды Gucci обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 миллиарда евро

Итальянский дом моды Gucci подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает La Stampa.

По мнению властей, входящая во французскую холдинговую компанию Kering SA Gucci в течение нескольких лет отражала свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения, из-за чего итальянский бюджет недосчитался налогов на €1,3 миллиарда.

На основании этих подозрений полиция провела обыски в офисах дома моды в Милане и Флоренции. В то же время представители Gucci подтвердили факт обысков и пообещали оказать полное содействие властям. Они сообщили, что уверены в прозрачности и легальности всех операций компании.

Ранее сообщалось, что в Николаеве налоговая милиция ликвидировали конвертцентр с оборотом в ₴56 миллионов.