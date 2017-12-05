Американская компания «General Electric» будет поставлять в Украину локомотивы

«Укрзалізниця» и американская компания «General Electric Transportation» достигли согласия по ключевым условиям долгосрочного партнерства.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала председатель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

«Партнерство между компаниями будет предусматривать поставку и локализацию производства локомотивов модели GE Evolution в Украине, модернизацию действующего состава локомотивов и инвестиции в сервис на обслуживание в Украине», - отметила она.

Она также отметила, что приход в Украину одной из крупнейших американских компаний станет мощным сигналом для других иностранных инвесторов. Информацию на своей странице в «Facebook» также подтвердил председатель ПАО «Укрзалізниця». Он отметил, что УЗ получит 30 новых локомотивов «General Electric». Договоренность о стратегическом партнерстве должна быть подписана уже до конца этого года. Реализация программы рассчитана на 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» хочет разделить пассажирские поезда на категории комфорт, стандарт и эконом.