Николаевского госисполнителя оштрафовали за то, что он не внес в декларацию премию в 140 тысяч гривен

Сотрудника Южноукраинского городского отдела государственной исполнительной службы оштрафовали на 1 тысячу 700 гривен за несвоевременное внесение в декларацию более 140 тысяч гривен премии.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Николаевской области.

Так, в мае 2017 года за выполнение исполнительных документов служащему начислили вознаграждение в размере более 140 тысяч гривен, а он, в нарушение требований части 2 статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», не внес их в свою декларацию.

«В соответствии с требованиями вышеуказанного Закона, о существенных изменениях в имущественном состоянии субъект декларирования обязан сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции путем уведомления в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в десятидневный срок с момента получение дохода или приобретение имущества», - говорится в сообщении.

По информации региональной прокуратуры Управление защиты экономики в Николаевской области составило протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 статьи 172-6 КУоАП, в отношении работника исполнительной службы.

В свою очередь Южноукраинский городской суд поддержал позицию прокурора, признал служащего виновным и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 1 тысячи 700 гривен.

Напомним, что ранее зятя Дятлова оштрафовали за нарушения в декларации о доходах.