На Николаевщине сельсовет купил антрацит по $270 за тонну, хотя в Украину его привозят по цене в $113

В Николаевской области Благодатненский сельский совет Арбузинского района 1 ноября по результатам тендера заказал у ООО «Oc-Нова 2007» угля на 563 тысячи гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».

В этом году в семь сел района поставят 9 тонн угля марки ДГ (25-200) по 4180 гривен за тонну и 72 тонны угля марки АО (13-25) по 7300 гривен за тонну, что соответствует $270. Последняя антрацитовая марка стоит на 14% дороже самой высокой цены из Топ-10 летних цен на антрацитовые марки угля.

ПАО «Центрэнерго» покупает американский уголь по $113, или 2903 гривен за тонну. По данным госкомпании, цена угля на бирже «NYMEX» плюс транспортировка железнодорожным и морским транспортом и доставка в порт «Южный» составляет $103, или 2646 гривен. Даже с учетом 20% НДС обе названные цены по крайней мере вдвое ниже тендерной цены Благодатненского сельсовета.

Формулой «Роттердам +» предусмотрено закладывать в тариф на электроэнергию кроме стоимости самого угля еще его стоимость транспортировки ($12) и перевалки ($7) в украинском порту. Таким образом, чтобы получить цену угля для Благодатненского сельсовета в $270, нужно к его нынешней цене в голландском порту ($92) добавить еще $178. Это соответствует одноразовой перевалке в порту и 14-кратной перевозке из Роттердама в порт «Южный».

Победитель принес договоры о поставке от ФЛП Мовчан Олег Сергеевич из Павлограда Днепропетровской области и столичного «Донуглеторг Групп» жителя Донецка Павла Силютина. Эта фирма, по данным «Экономической правды», принимает отгруженный из зоны АТО уголь на подконтрольной Украине территории.

Цена сделки сельсовета на 0,7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 567 тысяч гривен. Единственным конкурентом было ЗАО «Производственное объединение «Облтопливо», причем оба участника не снижали цену в ходе аукциона.

«Ос-Нова 2007» зарегистрирована в поселке Кавуны Николаевской области на одессита Олега Андрузского. Ранее ее основателем была Людмила Суховей из Одессы, а до нее – одессит Кирилл Глущенков. Фирма является регулярным соперником «Облтоплива» на угольных тендерах Одесской области.

Напомним, что ранее отдел образования Витовской РГА заказал на 1,1 миллион гривен угля, который добывают в ОРДЛО.