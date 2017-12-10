«Морские порты Николаева и Херсона - самые дорогие порты в мире», - Алексей Вадатурский

Морские порты Николаева и Херсона, обрабатывающие до 30 миллионов тонн грузов в год - самые дорогие порты в мире.

Об этом в своем интервью «Зеркалу недели» заявил Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

— Дадим объективную оценку уровню портовых сборов. Например, только за проход от Николаева до Очакова (44 морские мили) затраты на оплату услуг АМПУ составляют около 4,85 долларов за тонну, а общая стоимость морской перевозки от Николаева до Египта на расстояние около 3600 морских миль — около 12 долларов. По оценкам экспертов Всемирного банка, экономически обоснованный размер портовых сборов в Николаеве не должен превышать 1,85 долларов. Морские порты Николаева и Херсона, обрабатывающие до 30 миллионов тонн грузов в год, — самые дорогие порты в мире, - заявил Вадатурский.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве за круглым столом формировали требования Киеву снизить портовые сборы и оставлять их часть городу.