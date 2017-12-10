ООН оценила ежегодный объем взяток в $1 триллион

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в $1 триллион, еще $2,6 триллиона мировая экономика теряет в связи с коррупционной деятельностью.

Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН передает «Униан».

Так, по данным Программы развития ООН (ПРООН), связанные с коррупцией в развивающихся странах потери превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

«В ООН напоминают, что взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции», – говорится в сообщении.

По состоянию на январь 2017 года Украина заняла 131-ю позицию в составленном Transparency International рейтинге «Индекс восприятия коррупции».

В исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young в апреле 2017 года, Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Напоминаем, что Донецкой области более 900 сотрудников полиции будут уволены за коррупцию и нарушение присяги.