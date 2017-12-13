Европейский банк согласился одолжить 150 миллионов евро на электрификацию железной дороги в Николаевской области

Европейский банк реконструкции и развития предоставит «Укрзалізниці» 150 миллионов евро кредита на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская – Николаев – Колосовка на юге Украины.

Как сообщил старший советник ЕБРР Антон Усов, такое решение совет директоров банка принял на заседании в среду, передает «Левый берег».

Помимо электрификации предполагается также укладка второго пути для однопутных участков.

«Целью проекта является повышение эффективности железнодорожных операций и пропускной способности между портами Одесской области и внутренними районами (port hinterland traffic)», - поясняет банк.

Заемщиком выступает «Укрзалізниця», полностью принадлежащая правительству Украины. Согласно документу на сайте банка, кредит поделен два транша: первый – 124,5 миллиона евро для электрификации, установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке железнодорожной линии Долинская – Николаев (148 км), второй – 25,5 миллионов евро – для электрификации участка Николаев – Колосовка (105 км). Общая стоимость проекта оценивается в 367,9 миллионов евро.

Напомним, что в декабре 2016 года Украина подписала договор о кредите на 300 миллионов евро на модернизацию ж/д путей на Николаевщине. Из указанной суммы 150 миллионов евро – это кредитные средства Европейского инвестиционного банка, взятые под государственные гарантии, 150 миллионов евро – были ожидаемыми кредитными средствами Европейского банка реконструкции и развития, также привлеченными под государственные гарантии.