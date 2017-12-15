На Николаевщине архитектурная инспекция оштрафовала завод и подрядчика почти на 1,5 миллиона гривен

На Николаевщине Государственная архитектурно-строительная инспекция оштрафовала заказчика строительства ООО «Вознесенский гранитно-щебеночный завод» на 800 тысяч 140 гривен и подрядчика «Управление механизированных работ» на 648 тысяч 580 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции.

ГАСИ проверила реконструкцию подъездной колеи в поселке Александровка Вознесенского района и установила, что строительные работы выполняются без разрешительных документов и без проектной документации. Также завод не обеспечил технического и авторского надзора за строительством. По результатам проверки на заказчика и подрядчика наложили штрафов на общую сумму в 1 миллион 448 тысяч 720 гривен.

Напомним, что ранее ГАСИ проверила свое подразделение на Николаевщине и обнаружила нарушения.