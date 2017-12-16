Николаевщине из госбюджета выделили 19,5 миллионов гривен субвенции на социальное жилье

Николаевская область получила 19 миллионов 542 тысяч гривен субвенции из государственного бюджета на приобретения жилья для детских домов семейного типа и социального жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

Об этом стало известно в ходе всеукраинского селекторного совещания Министерства социальной политики по вопросу использования субвенции на приобретение жилья детских домов семейного типа, сообщают в Николаевской Областной государственной администрации.

По слова заместителя председателя ОГА Вячеслава Боня эти деньги потратят на обустройство трёх домов семейного типа и 20 квартир для детей-сирот.

- На данный момент вся предыдущая работа сделана, все распоряжение подписано. Главным распорядителям средства перечислены. Средства через казначейство уже прошли и находятся на счетах городов и районов. Ситуацию держим на контроле. Со следующей недели начинаем заключать договоры купли-продажи, - сказал он.

Всего по Украине планируют приобрести 53 жилых здания для обустройства детских домов семейного типа и 432 квартиры, которые будут служить социальным жильем для детей-сирот.

Отмечается, что в среду, 13 декабря, члены комиссии при ОГА единогласно поддержали распределение субвенции на приобретение социального жилья в области. В планах приобретение жилых домов для обустройства детских домов семейного типа в пгт. Очакове, Баштанке и Новом Буге. Также в Очакове, Вознесенске, Первомайске, Николаеве, Еланецком, Снигиревском и Березанском районах планируется приобретение квартир для проживания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине содержание школы, где учится всего семь детей, обходится в 700 тысяч гривен.