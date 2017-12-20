Фонд Госимущества опубликовал новые даты приватизации «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблэнерго»

Фонд Государственного имущества Украины запланировал даты приватизации «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблэнерго».

План-график приватизации обнародовали в газете «Ведомости приватизации».

Так, аукцион по приватизации «Николаевской ТЭЦ» планируют провести в апреле 2018 года. На него выставят 99,91% уставного капитала, который составляет 62,5 миллиона гривен.

А на сентябрь 2018 года запланирован аукцион по продаже 70% акций ПАО «Николаевоблэнерго». Размер уставного фонда этого предприятия оценен в 39,66 миллиона гривен. Кабинет министров должен принять соответствующие решения об условиях продажи этих предприятий.

Напомним, что ранее сроки приватизации этих николаевских предприятий неоднократно переносились.