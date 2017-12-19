«С Новым годом, дорогие медики!»: николаевским врачам выплатят задолженность по зарплате за счет субвенции из Госбюджета

Врачи города Николаева в предверии Нового года должны получить свои задолженности по заработной плате.

Об этом стало известно 19 декабря, в ходе бюджетной комиссии.

Так, Сергей Карцев обратился к заместителю городского головы – директору департамента финансов Николаевского горсовета Валентине Бондаренко с вопросом о задолженностях по заработной плате врачей, на что она ответила, что «на сегодняшний день зарплаты по их заявкам профинансированы».

Также, Валентина Ивановна сообщила, что данная задолженность будет выплачиваться из субвенции государственного бюджета, которая составляет около 21 миллиона гривен.

- С Новым годом, дорогие медики!, - порадовался за врачей Сергей Карцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале 2017 года Николаевский городской совет просил премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады и нардепов увеличить оплату труда в сфере охраны здоровья и медицинскую субвенцию из государственного бюджета Украины в 2017 году.