«Это наша халатность»: Казакова о неизрасходованных 200 миллионах гривен из бюджета Николаева-2017

Исполняющая обязанности городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что считает халатностью то, что по результатам года остаются неиспользованными около 200 миллионов гривен.

Такое заявление Татьяна Казакова сделала в ходе пресс-конференции в пятницу, 22 декабря.

При этом, как она пояснила, эти деньги были расписаны на выполнение различных городских программ, но по каким-то причинам их не использовали распоряжители.

- Это наша халатность. Почему у нас остались 200 миллионов? У нас социалка выполнена на 90%, у кого-то на 85%. Кое-где не были отработаны по администрациям. Были проблемы и по тендерам, - сказала Казакова.

При этом она добавила, что считает правильным объявлят тендера в начале года, после того, как распорядители средств понимают, какие суммы и на какие цели заложены в бюджет.

Напомним, что в ходе сессии, перед принятием бюджета города Николаева на 2018 год, директор департамента финансов Николаевского горсовета Валентина Бондаренко заявила, что по итогам 2017 года неизрасходоваными остались 276 миллионов гривен.