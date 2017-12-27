Агентство по предупреждению коррупции проверяет декларации нынешнего и бывшего прокуроров Николаевской области

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку деклараций нынешнего прокурора Николаевской области Тараса Дунаса и его предшественника на этой должности Владимира Комашко.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Тарас Дунас Владимир Комашко

Проверки деклараций начались 9 декабря и продлятся 60 календарных дней. Под проверку подпадут декларации за 2015-2016 годы. Напомним, что Комашко возглавлял прокуратуру Николаевской области чуть более полугода – с середины июля 2014 года до февраля 2015 года. До этого он проработал в Генеральной прокуратуре Украины под руководством Виктора Пшонки от начала до конца Майдана. Влиятельную должность он покинул лишь после окончательной победы Революции Достоинства. Эту деталь своей биографии Комашко тщательно скрывал. Сейчас он возглавляет прокуратуру Черниговской области.

«Проведение полных проверок начинается по информации, которая касается конкретного субъекта декларирования и содержит фактические данные или утверждение, которые могут быть проверены, и поступила от физических или юридических лиц, государственных органов, по сообщениям средств массовой информации, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений», - сообщили в НАЗК.

Напомним, что ранее были опубликованы новости о недвижимости Дунаса, Комашко и их семей.