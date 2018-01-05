Фирмы, которые связывают с Порошенко, за год выиграли тендеров почти на 30 миллионов гривен

Частные фирмы, которые связывают с Президентом Украины Петром Порошенко, в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен, передает «Украинская правда».

Крупнейший контракт на 14,5 миллионов гривен от военной части А0456 получил столичный завод «Кузница на Рыбальском» на доковый ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный» в Одесской области.

Еще полтора миллиона гривен завода достались от коммунального предприятия «Инженерный центр» за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно «Экспресс-Информ» и «НБМ», на двоих заработали 7 миллионов гривен. В частности государственные «Укргазбанк» заказал телематериалов на 3 миллиона гривен, «Мультимедийная платформа иновещания Украины» на 2,3 миллиона гривен «Укргаздобыча» на 0,5 миллиона гривен и другие.

Страховая компания «Краина» продала государству услуг на 3,8 миллиона гривен. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия «Укрспецэкспорт» - 1 миллион гривен и «Укроборонсервис» - 450 тысяч гривен.

Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. Всего разные фирмы с приставкой в ​​названии «Рошен» продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.