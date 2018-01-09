Самая богатая женщина Китая за четыре дня 2018 года увеличила на бирже свой капитал на $2 миллиарда

Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, с начала 2018 года заработала $2,06 миллиарда.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на подсчеты экспертов Bloomberg.

Так, за четыре дня работы бирж в 2018 году состояние Хуэйянь выросло с $23,6 до $25,6 миллиардов. Таким образом Хуэйянь поднялась на 31-е место в списке миллиардеров Bloomberg, войдя в первую десятку предпринимателей, сумевших сильнее других увеличить свое состояние с начала 2018 года.

В то же время лидером по этому показателю стал основатель Amazon.com Джефф Безос, увеличивший свой капитал сразу на $4,71 миллиарда, в том числе на $1,54 миллиарда за последний день. А состояние Хуэйянь за последний день увеличилось на $1,09 миллиард, что позволило ей поделить второе место с основателем Zara Амансио Ортега.

Отмечается, что в списке богатейших людей Китая Хуэйянь, считающаяся самым молодым миллиардером страны, занимает пятое место, уступая Ван Цзяньлину. Однако эксперты Forbes полагают, что Хуэйянь его уже обошла - состояние богатейшей женщины Китая они оценивают в реальном времени в $28,6 миллиардов, а состояние Цзяньлина - только в $25,4 миллиардов.

Ранее сообщалось, что в рейтинге инновационных экономик мира Украина заняла 42 место, обогнав Сербию, Бразилию и Казахстан.