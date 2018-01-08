В США двое неизвестных выиграли в лотерею более миллиарда долларов

Минувшими выходными в США сорвали сразу два рекордных джекпота в лотереях Powerball и Mega Millions на сумму более $1 миллиарда.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Первый счастливчик купил выигрышный билет лотереи Powerball на рынке в городе Мерримак в штате Нью-Гемпшир. Билет принес своему обладателю $560 миллионов.

Выигрышный билет лотереи Mega Millions купили во Флориде. Счастливчик приобрел билет в магазине в городе Порт Ричи и выиграл $450 миллионов.

Также вознаграждения получат и торговые точки, которые продали выигранные билеты. Магазины получат бонус в размере $75 тысяч и $100 тысяч за билеты Powerball и Mega Millions соответственно.

Отметим, что самый крупный джекпот лотереи Powerball составлял 1,6 миллиарда долларов и был разделен между тремя игроками в январе 2016 года.

Напомним, ранее в США мужчина сорвал рекордный джекпот в почти $12 миллионов на 3-долларовом автомате в Лас-Вегасе.