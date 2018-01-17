Жители Николаевщины задекларировали более 700 миллионов гривен доходов в 2016 году

Владимир Решетник В 2017 году жители Николаевщины подали 47 тысяч 571 декларацию о доходах, полученных в 2016 году на сумму 723,3 миллиона гривен.

Об этом сообщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Владимир Решетник.

С 1 января 2018 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2017 году. По состоянию на 15 января декларации подали уже 170 жителей Николаевщины, общая сумма доходов составила более 3 миллионов гривен.

Подавать декларацию необходимо таким гражданам: - которые в 2017 году получали доходы от предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества другим физлицам; - которые унаследовали имущество не от членов семьи первого и второго ступеня родства; -которые при нотариальном оформлении наследства не оплачивали налог на доходы физлиц и военный сбор; - чьи доходы не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от него; - инвестиционный доход; - иностранный доход и другие.

По состоянию на 15 января декларацию подали 170 жителей Николаевской области, а общая сумма задекларированного дохода составила более 3 миллионов гривен.

Отмечается, что граждане, которые согласно с Налоговым кодексом Украины обязаны подать декларацию и лица, которые проводят независимую профессиональную деятельность должны подать декларацию до 1 мая 2018 года, а те, кто имеет право на налоговую скидку - до 31 декабря 2018 года.

- физлица, которые выезжают за границу на постоянное место проживания должны подать декларацию не позднее 60 дней до выезда; - ФОП - на протяжении 40 календарных дней, которые настают за последним календарным днем отчетного, налогового квартала или года. Последний день подачи декларации за 2017 год - 9 февраля 2018 года; - ФОП, относительно которых проведена госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности по их решению - на протяжении 30 календарных дней с дня проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Также в ведомстве отметили, что с 1 января декларации подаются по новой форме. В частности, предусмотрено внесение ведомостей в категорию плательщиков касательно лиц, которые прекратили предпринимательскую деятельность на протяжении отчетного года.

Напомним, что на Николаевщине более 45 тысяч человек задекларировали доходы, полученные в 2016 году, среди них - 36 миллионеров.