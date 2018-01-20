На Николаевщине районные больницы купили новое оборудование и автомобиль «скорой помощи»

В Николаевской области четыре районные больницы приобрели новое медицинское оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Кривоозерская центральная районная больница приобрела систему УЗИ за счет субвенции государственного бюджета и софинансирования местного бюджета. Для нужд Братской ЦРБ приобрели новое оборудование для лаборатории, автоклав, электрокардиограф, общая стоимость которых составила почти 290 тысяч гривен. Также завершено проведение ремонта для детского отделения больницы. Стоимость проведенных работ составила более 430 тысяч гривен. Кроме того, в больнице проведены замена окон и дверей на сумму 107 тысяч гривен и приобретено постельное белье на 51 тысячу гривен.

В Казанковском районе материально-техническая база районного центра медико-санитарной помощи пополнилась компьютерами, оргтехникой и мебелью, которые приобретены за средства районного бюджета для нужд семейных врачей. Казанковская ЦРБ также получила автомобиль скорой помощи ГАЗ-2705, приобретенный на средства районного бюджета (380 тысяч гривен) и средства областного бюджета (250 тысяч гривен).

Благодаря финансированию из районного бюджета для нужд Арбузинской центральной районной больницы приобретены трехканальный электрокардиограф, кислородный концентратор, отоскоп и стоматологическая установка. Общая стоимость составила почти 153 тысячи гривен. По словам главного врача Анны Песчанской, оборудование в больнице не обновлялось долгое время. В кислородном концентраторе нуждались тяжелые больные из терапевтического отделения, которых нет возможности перевести в реанимационное. Отоскоп является незаменимым инструментом для врача-отоларинголога. Также для больницы приобретен медицинский инвентарь.

Напомним, что ранее неизвестный меценат подарил ожоговому отделению николаевской горбольницы №3 в «Дубках» оборудование за 143 тысячи гривен.