«В Лондоне утверждается состав рабочей группы по подготовке кредитного договора с ЕБРР», - и.о.мэра Николаева

Татьяна Казакова Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне утверждает список лиц, которые приедут в Николаев в качестве рабочей группы, для разработки финальных документов на получение кредита для приобретение транспорта.

Об этом в комментарии журналистам после сессии, в четверг, 18 января, заявила Татьяна Казакова.

- По поводу кредитов ЕБРР. Подтверждаю, что ЕБРР получил все документы, проверил их и мы все ратифицировали. На сегодняшний момент в Лондоне утверждается список лиц, которые приедут к нам в качестве рабочей группы по разработке кредитного документа. Это будет на базе НТТУ («Николаевэлектротранс», - ПН), с нашими специалистами, специалистами ЕБРР, со специалистами городского совета и НТТУ мы будем готовить кредитный договор, - заявила Казакова.

Напомним, что ранее сообщалось, что Степанец заявил, что вице-мэр Антон Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта отозвал письмо с согласованием 2,9 миллионов евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Тогда, экс-мэр Александр Сенкевич выступил с опровержением заявлению Степанца и сообщил, что процесс получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение транспорта идет. Позже Степанец прояснил ситуацию, рассказав, что речь шла о двух кредитах: от Европейского инвестиционного Банка и Европейского Банка реконструкции и развития. При этом ЕИБ готов был кредитовать закупку автобусов, а ЕБРР закупку троллейбусов и трамваев.