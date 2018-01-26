«Лично буду инициировать», - и.о. мэра Николаева о перспективах строительства троллейбусной линии на Намыве

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы Николаева Татьяна Казакова заявила, что в строительство троллейбусной линии в микрорайоне Намыв будут заложены средства из тех 150 миллионов гривен, которые были не освоены городскими властями в 2017 году.

Об этом она заявила в эфире телеканала «НИС-ТВ».

Она отметила, что представители ЕБРР должны видеть, что власть имеет серьезные намерения развивать троллейбусную инфраструктуру, поэтому в проекте бюджета на 2018 год заложены средства на прокладку троллейбусной линии на Намыв.

- 2018 должен быть годом прорыва в сфере транспортных перевозок и мы стараемся все для этого делать. Процесс налаживания сотрудничества с ЕБРР – это очень деликатная работа… Я лично буду инициировать, чтобы вопрос по троллейбусной линии на Намыве был решен, - сказала Казакова.

По ее словам, соглашение между городской властью и ЕБРР на приобретение нового электротранспорта не было подписано к концу 2017 года, потому что в тексте кредитного договора обнаружили ошибки. На сегодняшний день проект решения был согласован депутатами городского совета на всех заседаниях постоянных комиссий, он прошел необходимую процедуру и был опубликован на сайте городского совета.

- Были ошибки в этом направлении: разработан проект решения, в котором говорилось об утверждении соглашения с ЕБРР, по которому планировали закупить как минимум 46-49 троллейбусов, но были определенные недостатки в тексте соглашения. Поэтому мы откорректировали текст, внесли все изменения для того, чтобы его ратифицировать, - сказала Казакова.

Напомним, ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело повторные торги на работы по строительству новой троллейбусной линии вдоль микрорайона «Намыв». Это строительство обойдется в 28 миллионов гривен. Но при этом три депутата горсовета сомневались, что надо вести линию троллейбуса на Намыв – якобы она помешает пляжникам.