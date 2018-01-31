«Забудем о нем на 50-60 лет»: «Николаевводоканал» просит у депутатов 1,2 миллиона гривен для замены коллектора по улице Космонавтов

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко просил депутатов постоянной бюджетной комиссии Николаевского горсовета выделить 1 миллион 200 тысяч гривен на замену коллектора на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития 31 января.

Напомним, что в Николаеве во вторник, 30 января, на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов образовался провал на самотечном канализационном коллекторе, в результате чего на несколько дней будет прекращено движение трамваев по нескольким маршрутам.

Так, к членам комиссии обратился депутат горсовета и член транспортной комиссии Сергей Исаков, который попросил бюджетную комиссию рассмотреть вопрос о предотвращении аварийной ситуации по улице Космонавтов.

- Коллектор будет прокладываться не раскопкой траншеи, а кротом – проходом под землей. И мы на своей комиссии (комиссия по вопросам промышленности, транспорта, энергосохранения, связи, сферы услуг, предпринимательства, - ПН) приняли решение о целесообразности такого подхода, - заявил он.

Также на заседании комиссии присутствовал директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко, который сообщил, что коллектор бетонный и в прошлом году уже проводились ремонтные работы части этого коллектора напротив улицы Турбинной.

- Начали с четырех метров, при дальнейшей прочистке мы заменили порядка 25 метров. Его состояние, мягко скажем, очень печальное. Соответственно и под проспектом Богоявленским он такой же, так как год выпуска один и тот же. Ожидать от него, что он заживет, не представляется возможным, - сообщил Дуденко.

Кроме того, он рассказал, что у предприятия есть техническое решение этого вопроса, однако для проведения ремонтных работ предприятию требуется около миллиона гривен.

- Из другого колодца методом горизонтально направленного бурения без вскрытия проспекта, что даст возможность не останавливать движение транспорта, проложить этот коллектор и забыть о нем минимум лет на 50-60. Ориентировочно обсчитана данная смета, она составляет 1 миллион - 1 миллион 200 тысяч гривен в зависимости от того, какие грунты, - резюмировал директор предприятия.

В частности, Сергей Исаков настаивал на том, что городу необходимо как можно скорее провести замену коллектора, иначе «если он стрельнет – мы парализуем весь Корабельный район, другого пути туда нет».

Что касается ликвидации прорыва по улице Космонавтов, то по словам Бориса Дуденко, она будет завершена через пять дней, так как проводится вручную. Тогда же и будет восстановлено движение электротранспорта по маршрутам № 1,7,10.

Также директор «Николаевводоканала» сообщил, что к самой замене коллектора предприятие сможет приступить через два месяца, после проведения тендера.

Таким образом, депутаты постоянной бюджетной комиссии приняли решение рекомендовать департаменту финансов при внесении изменений в бюджет включить финансирование данного объекта.

Напомним, что вечером 30 января аварийно-ремонтные бригады ГКП «Николаевводоканал» начали ликвидацию аварии на коллекторе на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского.