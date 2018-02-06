Американская корпорация намеревается купить своего конкурента – сделка может коснуться и Николаева

Американская корпорация «Арчер Дэниелс Мидленд» (ADM.N) может прийти к соглашению о покупке своего конкурента «Bunge Ltd» уже на этой неделе.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на «Bloomberg».

В прошлом месяце сообщалось, что ADM сделала конкуренту «предложение о поглощении». Предлагаемая сделка вызвана тем, что крупные торговцы зерном, которые зарабатывают деньги за счет покупки, продажи, хранения и отгрузки сельскохозяйственных культур, в последние годы боролись с глобальными перерасходами. Это отражалось на торговле корпораций ADM и «Bunge».

Нью-йоркский «Bunge», работает более чем в 40 странах, чикагский ADM имеет клиентов в 160 странах. По состоянию на конец пятницы, «Bunge» имела рыночную стоимость около 11 миллиардов долларов, в то время как ADM оценивалась в 23 миллиарда долларов. Пресс-секретарь ADM по электронной почте заявила, что компания не комментирует «слухи или спекуляции». В «Bunge» отказались от комментариев.

Отметим, что у «Bunge» есть подразделение «Бунге Украина», к которому относится перевалочный комплекс в Николаеве «Гринтур-Экс».