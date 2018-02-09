В Николаеве судят двух обвиняемых в разбойном нападении на парня на Соборной

В Николаеве продолжается судебное разбирательство дела по обвинению двух мужчин в разбойном нападении в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Обвиняемым 24 и 25 лет, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

«Согласно обвинительному акту, вечером 29 июля 2017 года в районе улицы Соборной мужчины, приставив нож к шее 18-летнего юноши, отобрали у него мобильный телефон стоимостью около 4 тысяч гривен. Впоследствии один из них сдал телефон в ломбард», - отмечено в сообщении.

На этом заседании суд продолжил исследование письменных доказательств, исследовал протоколы задержания и проведения следственного эксперимента с фотоприложениями.

Напомним, ранее сообщалось, что двое николаевцев ограбили прикованного к постели мужчину.