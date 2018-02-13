С апреля «Укрзалізниця» повысит цены на билеты для пассажиров

В апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров «Укрзалізниці» на 10%.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

- Первый этап роста цен на билеты в поездах на 10% мы планируем ориентировочно с 1 апреля. Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава, - рассказал директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев.

Он также заверил, что деньги, полученные УЗ в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет, за счет которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.

По словам Рязанцева, в последний раз УЗ повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.

- С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены, - констатирует он.

При этом, подчеркивает чиновник, стоимость билетов на поезда все равно останется конкурентной в сравнении с автобусными перевозками.

Отметим, что ежегодно в УЗ несколько раз меняет цены на билеты для пассажиров. Стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена.

Обычно коэффициент повышения/понижения цены составляет 1,02-1,1. Летние перевозки одни из самых дорогих для пассажиров, дороже - только в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1. Самые дешевые перевозки на 9 мая - в этот день на билеты предоставляется 20-процентная скидка.

Ранее сообщалось, что в «Укрзалізниці» планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.