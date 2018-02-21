За победу на Зимней Олимпиаде-2018 николаевскому фристайлисту Абраменко купят квартиру за счет горбюджета

Николаевскому фристайлисту Александру Абраменко, который завоевал золотую медаль на Зимних Олимпийских играх 2018 года, купят квартиру за деньги из городского бюджета.

Об этом шла речь в среду, 21 февраля, на постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.

Отмечается, что средства будут перераспределены в рамках программы «Физическая культура и спорт» (поддержка спорта высших достижений и организаций, осуществляющих эту спортивную деятельность в регионе) за счет финансирования, предусмотренного на оказание финансовой поддержки ОО «Муниципальный футбольный клуб «Николаев» и ОО «Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев» с восстановлением ассигнований при внесении изменений в бюджет.

Исполняющая обязанности городского головы - секретарь городского совета Татьяна Казакова призвала депутатов поддержать предложение отметить вклады спортсменов города Николаева в повышение имиджа нашего города на международной спортивной арене и популяризацию различных видов спорта среди молодежи.

- Это очень приятно событие. Я считаю, что это подарок городу, этим можно гордиться. И мы получили не только олимпийскую награду. В последние дни николаевские спортсмены завоевали немало побед, в том числе, на чемпионате мира по фехтованию на колясках. Прошу рассмотреть письмо по ознаменование заслуг олимпийского чемпиона, а на следующей комиссии обратить внимание на все достижения спортсменов нашего города, - сказала она.

При этом секретарь городского совета добавила, что на сегодня уже зарезервирована однокомнатная квартира общей площадью 48 кв. метров, ее стоимость - 855 тысяч 400 гривен.

- Давайте переходить от разговоров к делу! Мы должны поощрять нашу молодежь к высоким достижениям, - призвала она.

Присутствующие члены комиссии единогласно проголосовали за данное решение.