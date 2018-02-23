У николаевца арестовали автомобиль из-за долгов по алиментам

В Николаеве 22 февраля государственный исполнитель в рамках производства по взысканию задолженности по алиментам описал и арестовал автомобиль должника.

Об этом сообщили в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области.

Сумма долга составляет 204 тысячи 447 гривен. В дальнейшем предполагается, что автомобиль продадут, а вырученные деньги направят на нужды ребенка.

«С целью обеспечения надлежащего выполнения требований закона в Николаевской области действуют мобильные группы, которые проводят проверку решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что 6 февраля вступил в действие закон, который значительно усиливает ответственность злостных неплательщиков алиментов, долг которых превышает сумму оплаты за 6 месяцев.