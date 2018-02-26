Полумиллиардный тендер на поставку оборудования для ЮАЭС выиграла чешская компания, подконтрольная приближенному Путина

ГП «НАЭК «Энергоатом» 1 февраля по результатам тендера сообщило о намерении заключить два соглашения с чешской компанией «Škoda JS a.s.» о закупке оборудования на общую сумму 14,50 миллионов евро, или 574 миллиона 220 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в системе публичных закупок «ProZorro», пишут «Наші гроші».

Победитель тендера к 14 августа 2019 поставит оборудование для реконструкции кранов кругового действия энергоблоков №1-2 Южно-Украинской АЭС собственного производства и производства «Litostroj Power doo» (Словения) из группы «Energo-Pro» (Чехия) миллиардера Яромира Тесара по 7,25 миллионов евро за комплект: 5,1 миллионов евро – оборудование тележки 2, тележки 1, моста ПК, кабельной связи, ЗИП и специальные инструменты; 2,15 миллионов евро – система управления краном в/п 400/160/2х80тс.

Гарантийный срок эксплуатации составляет два года, а хранение - три года. Сумма сделок на 0,2% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 575 миллионов 90 тысяч гривен.

Издание отмечает, что чешская «Škoda JS», которая занимается производством оборудования для ядерной энергетики и нефтехимии, принадлежит российской группе «Объединенные машиностроительные заводы». Ее контролирует «Газпромбанк», основным акционером которого является компания «Лидер» Юрия Ковальчука – представителя ближайшего окружения Владимира Путина.

Напомним, в Украине, Швейцарии и Чехии правоохранители расследуют дела по взятки от «Skoda JS» украинскому нардепу Николаю Мартыненко («Народный фронт»), приближенного к уже бывшему премьеру Арсению Яценюку. Мартыненко несколько созывов Верховной Рады возглавлял комитет по топливу и энергетики и считался куратором «Энергоатома». В декабре 2015 года он сложил депутатский мандат.

В Украине «Skoda JS» выигрывала подряды исключительно в системе «Энергоатома».

Сейчас единственным допущенным конкурентом было киевское ООО «Научно-производственное объединение «Энергопроект» Олега Мизюка и Владимира Садовенко с продукцией фирмы «ISV Steuerungssysteme GmbH» (Германия), к менеджменту которой входил запорожец Евгений Гук.

ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» не допустили к аукциону из-за требования аванса 30% и недостаток отклика конечного пользователя оборудования к аналогичному договору, «Medi-Complet sro» (Словакия) – из-за отсутствия ряда технических документов, аналогичного опыта и страховой гарантии, а «Meridiсan Inc. »(США) – за справку об аналогичном опыт не по форме. «НМЗ» неоднократно пытался обжаловать свое отклонения в Антимонопольном комитете Украины, но не загрузил ни жалобы, ни документы об их оплате.

Напомним, что ранее в СМИ опубликовали подробности дела о хищении почти 28 миллионов гривен при закупках на Южно-Украинской АЭС.