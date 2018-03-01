«Надеюсь, что сознательное общество увидит, сколько экс-мэр Николаева раздал денег депутатам на округа», - Савченко о Сенкевиче

Алексей Савченко Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что экс-мэр Николаева Александр Сенкевич «раздавал» деньги бюджета города депутатам на округа.

Соответствующее заявление он сделал в интервью николаевскому телеканалу «Март».

- Я надеюсь, что сознательное, активное общество увидит, сколько экс-мэр города Николаева раздал денег депутатам на их округа. Что они там делали и каким образом использовали эти деньги – это другой вопрос. Но любой человек, любая политическая сила или любая политическая партия, которая сегодня будет избираться, должна уже преодолеть этот огромный денежный барьер, который стоит между тем человеком, который работает на округе за счет общественных денег, которые раздавались, и тем человеком, который сегодня придет и будет агитировать… Об этих вещах нужно говорить, - сказал Савченко.

При этом он заявил о своей уверенности, что ему удастся добиться роспуска Николаевского городского совета:

- Что с мэром города Николаева, что без него – этот городской совет, эта городская власть – недееспособная. Она должна прекратить свои полномочия… Я уверен, что я все-таки докажу свою позицию. Я буду требовать от Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Савченко на брифинге в кулуарах Верховной Рады призвал нардепов проголосовать за назначение выборов мэра Николаева и за прекращение полномочий Николаевского городского совета.