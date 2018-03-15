За год восемь общественных организаций получили 2,8 миллиона из бюджета Николаевской области

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Любовь Белкина
За 2017 год восемь общественных организаций получили 2 миллиона 791 тысяча финансирования из бюджета Николаевской области по линии социальной защиты населения.

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента соцзащиты населения

Николаевской облгосадминистрации Любовь Белкина в ходе публичного отчета о выполнении областного бюджета Николаевской области за 2017 год в среду, 14 марта, передает корреспондент "Преступности.НЕТ".

По ее словам, деятельность всех этих общественных организаций несет социальную направленность.

При этом численность сотрудников учреждений социальной защиты населения в области составляет 1 тысяча 131 штатная единица.

Напомним, ранее сообщалось, о том, как Белкина озвучивала перечень общественных организаций, которые финансируются из облбюджета.

Катерина Вовченко

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