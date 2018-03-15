НАБУ завершило расследование дела по растрате денег чиновниками ВСУ и руководством ЛБТЗ

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило процесс досудебного расследования коррупционной схемы, по которой руководство ЛБТЗ и чиновники ВСУ нанесли Украине ущерб на сумму более 14 миллионов гривен. Начато расследование было в ноябре 2016 года.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.

В заявлении говорится о том, что детективы НАБУ, под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, завершили расследование по делу махинаций с закупками двигателей для госпредприятия «Львовский бронетанковый завод».

«Во время досудебного расследования установлено, что ГП «Львовский бронетанковый завод» выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковом управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - не новы, а бывшими в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщают, что нанесенный государству ущерб равен 14 миллионам гривен.

По результатам проведения ряда экспертиз - экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей - следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение. Они превышают более чем 14150000 грн, - резюмируют в НАБУ.

Схема растрат государственных денег

Напоминаем, что НАБУ рассекретило прослушку в деле киевского депутата, организовавшего присвоение земель.

Стоит отметить, что в канун визита Порошенко 14 июля 2017 года, НАБУ задержало директора Львовского бронетанкового завода и его заместителя.