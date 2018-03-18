Канада выделит пости 5 миллионов долларов для украинской армии и полиции

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выказала поддержку украинцам в вопросе борьбы с агрессией РФ. Для этого она выделила $4,65 миллионов в качестве помощи на подготовку и покупку оборудования для ВСУ и полиции Украины.

Об этом сказано на сайте канадского правительства.

«В четвертую годовщину незаконного вторжения и аннексии Крыма Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать эти нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила дипломат.

Фриланд также подчеркнула, что в отношении России позиция официальной Оттавы не поменяется до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не начнет выполнять свои международные обязательства. В качестве одной из жестких мер по РФ глава МИД Канады анонсировала непризнание выборов президента в России, которые состоятся 18 марта.

«Сегодня, чтобы помочь укрепить устойчивость Украины, я объявляю о выделении 4,65 млн долларов на поддержку по подготовке Вооруженных сил Украины», — добавила Фриланд.

Эти средства Канада выделяет Украине в качестве помощи военным и полицейским: покупки оборудования и подготовки персонала. Также она пообещала, что Оттава не отменит санкции против России. Кстати, санкционный список Канады — один из самых длинных в мире перечней физических и юридических лиц России, в отношении которых применяются различные ограничения.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине программу макрофинансирования в миллиард евро.