Семейный экипаж из Николаева ищет спонсоров для участия в Чемпионате Украины по мини-ралли«КУБОК ЛИМАНОВ».

Об этом сообщает Денис Сисин на своей странице в Facebook.

Так, 20-22 апреля в Одессе стартует сезон Чемпионата Украины по мини-ралли «КУБОК ЛИМАНОВ». Представлять там Николаев на раллийном автомобиле ВАЗ-2109 будет семейный экипаж - Евгений и Татьяна Гриневия.

«На данный момент идет активная подготовка к предстоящим соревнованиям. Наши гонщики готовятся к старту первого этапа. Уже в этом году, некоторые технические вопросы закрыты, благодаря ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» , которые оказали частичную финансовую поддержку. К большому сожалению,автоспорт - это дорогой технический вид спорта и этой помощи не достаточно», - пишет Сисин.

Он отмечает, что перед экипажем стоит еще ряд не закрытых финансовых вопросов, которые затрудняют полноценную и качественную подготовку к соревнованию и предлагает всем предприятиям и не безразличным людям города, на условиях маркетинга, способствовать Николаевскому экипажу принять участие на Чемпионате Украины.

«Если говорить проще - это продажа рекламного места на борту спортивного автомобиля, а так же комбинезонах пилотов. Многие предприятия и предприниматели вкладывают деньги в классическую рекламу (билборды, газеты, телевидение, новостные порталы и т.д.) Реклама на раллийном автомобиле выгодно отличается в лучшую сторону. Во-первых: реклама на борту автомобиля - это престижно! Во-вторых: с помощью ралли можно навсегда вписать свое имя в историю развития автоспорта! Большая часть классической рекламы со временем просто забывается! В автоспорте остается огромное количество видео и фото материалов, статей, заметок, которые будут читать и смотреть спустя много лет», - отмечается в сообщении.

Для участия и подготовки спортивной машины для первого этапа, необходима сумма в размере 60 тысяч гривен.

«Это довольно крупная сумма для одного предприятия. Предлагается вариант коллективного спонсирования. К примеру, пять или шесть компаний равными долями покупают места для рекламы. Уверены, что десять тысяч гривен это вполне выгодное предложение, учитывая все вышеописанное. Таким образом команда получает возможность борьбы за чемпионство, а финансовые партнеры - яркую и нестандартную рекламную кампанию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало регистрации экипажей для участия открывается через неделю, а полноценный боевой старт Чемпионата Украины по мини-ралли “ Кубок Лиманов ” - через месяц.