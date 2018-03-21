В ногу со временем: В Николаеве появился первый криптомат

В Николаеве появился первый терминал, с помощью которого можно как и купить криптовалюту за наличные, так и продать ее.

Первые криптоматы появились еще в 2013 году в Азии и Северной Америке. В Украине терминалы появились в сентябре 2017 года в Киеве и Харькове.

«С помощью терминала человек сможет как и подключиться к уже существующему своему кошельку, так и создать себе кошелек, а криптомат выдаст чек с реквизитами. Курс криптовалют в терминале от мировых бирж», – говорится в сообщении.

На данный момент для покупателей доступны биткоины и лайткоины, однако в дальнейшем планируется, что криптовалюты будут добавляться.

К оплате криптомат принимает гривны номиналом 100, 200 и 500 гривен. Комиссия за пользование терминалом составляет 6,5%.

Терминал расположен в гостинице «Украина» (проспект Центральный, 73).