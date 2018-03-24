В 2017 году Украина продала другим странами современного вооружения на $120 миллионов

В 2017 году ГП «Спецтехноэкспорт» выполнило внешнеэкономические оборонительные контракты стоимостью 120 миллионов долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«80% реализованных сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства на потребности иностранных партнеров. Это продукты и услуги, производимые отечественными предприятиями в рамках программы дозагрузки производственных мощностей после выполнения всех обязательств по гособоронзаказу. В период 2015-2017 годов компания ежегодно выполняет контракты общей стоимостью 120-140 миллионов долларов».

«Половину внешнеторгового оборота «Спецтехноэкспорта» составляет экспорт оборонной продукции в Индию. Активная работа с индийскими партнерами на рынке вооружения и военной техники позволила в течение 2017 года выполнить экспортные контракты на общую сумму 65 миллионов долларов США. Также в течение 2017 года «Спецтехноэкспорт» значительно активизировал сотрудничество с Индонезией, Саудовской Аравией, Кувейтом, Египтом, Азербайджаном, Турцией и Грузией», - сообщили на предприятии.

Напомним, что ранее американский генерал возмутился, что Украина продает оружие.