КП «Николаевские парки», которое возглавляет соратница Макарьяна, хочет получить на баланс Соборную площадь и парк Победы

Виктория Андриевская Коммунальное предприятие «Николаевские парки» в январе 2018 года направило письмо в управление коммунального имущества Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс КП 10 объектов зеленого хозяйства – парков, скверов и Соборную площадь.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета.

В настоящее время КП «Николаевские парки» обслуживает только парк «Лески». На свой баланс предприятие хочет взять парк Победы с пляжем «Стрелка», Флотский спуск, сквер им. А.Пушкина, сквер им. 68 Десантников, площадь Соборную, сквер возле облгосадминистрации, сквер «Солдата» (Варваровка), сквер «Каштановый», сквер «Аркасовский», сквер «Вербочка» с пляжем «Прибой». Также КП намерено заняться ремонтом парка Победы.

Контроль за «Николаевскими парками» возложен на Департамент ЖКХ. На данный момент предприятие остается без собственного финансирования.

«В связи с тем, что городской бюджет города Николаева и устав КП «Николаевские парки» были утверждены 21 декабря 2017 года, департамент ЖКХ организационно не имел возможности предусмотреть финансирование данного коммунального предприятия. На сегодняшний день «Николаевские парки» финансируются за счет средств, предусмотренных главным распорядителем средств – управлением по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета на I квартал 2018 года общей суммой 1 миллион 925 тысяч гривен».

«Задержка по определению КП «Николаевские парки» распорядителем бюджетных средств и в соответствии балансодержателем указанных объектов происходит из-за необходимости получения согласования от Антимонопольного комитета Украины. После получения положительного заключения департамент ЖКХ подготовит соответствующие изменения в Программу реформирования и развития ЖКХ Николаева на 2015-2019 годы и другие нормативно-распорядительные документы, которые утвердят полномочия предприятия», - сообщили в ведомстве.

Предполагается, что на КП должно быть 86 работников. Для выполнения запланированных для коммунального предприятия задач необходимо оснастить его соответствующей техникой и инструментом. Департамент готов провести тендер для закупки современного парка техники.

Согласно информации на сайте Николаевского городского совета, КП «Николаевские парки» возглавляет Виктория Андриевская. В 2015 году она была в команде николаевского народного депутата Давида Макарьяна.

Парйтицы УДАРа в 2015 году, во время выборов мэра Николаева. Крайняя слева - Андриевская

На ее странице в «Facebook» указывается, что она возглавляет партию УДАР в Николаевской области - именно эту политсилу ранее возглавлял в Николаеве Макарьян.

Напомним, что в 2016 году предыдущей главе КП «Николаевские парки» Елене Крыловой прокуратура вручила повестку прямо во время заседания в мэрии.